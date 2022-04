Delphine Wespiser a "beaucoup beaucoup bu" : comment Roger l'a sauvée de son problème d'alcool

Mercredi 13 avril 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste, sur C8. Et le présentateur de 47 ans a souhaité savoir si ses chroniqueurs "auraient pu sombrer dans quelque chose". L'occasion pour Delphine Wespiser de son confier sur une période douloureuse de sa vie.

Si depuis quatre ans, Miss France 2012 nage dans le bonheur grâce à Roger, elle a connu des déceptions amoureuses comme tout le monde. Et l'une d'elles aurait pu la faire sombrer dans l'alcool comme elle l'a confié sans tabou autour de la table des chroniqueurs. "Toujours le même avec les cheveux rouges, que tu mettais dans le lit ?", l'a questionnée Cyril Hanouna. Avant de préciser : "Je vous le dis. Delphine, elle a eu trois mecs dans sa vie. Je connais toute sa vie."

Delphine Wespiser a ensuite poursuivi la suite de son histoire qui aurait pu mal se terminer. "A la suite d'une déception de coeur, j'ai fait ma crise d'adolescence, genre à 23/24 ans et je sortais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup", s'est-elle souvenue. Mais une rencontre a changé toute sa vie. Un soir, elle a en effet croisé la route de Roger. Et c'est lui qui lui a permis de sortir la tête de l'eau à l'époque : "Il m'a dit : 'Tu as beaucoup bossé pour ton image. Maintenant si tu ne veux pas tout casser, il faut arrêter avec ça. Je vais te mettre au sport, je vais te booster. Tu vas arrêter de penser à ce garçon. Et tu vas venir avec moi.'", a-t-elle raconté. Si selon Cyril Hanouna, il a fait ça pour se rapprocher d'elle, l'ancienne reine de beauté n'y a pas pensé et l'a simplement vu comme celui qui a bouleversé son quotidien. "Il m'a sauvée", a-t-elle conclu.

Delphine Wespiser n'est pas la seule à s'être livrée à coeur ouvert. Bernard Montiel a quant à lui confié qu'il avait bien failli se suicider, avant de briller à la télévision. Lors d'un séjour aux Etats-Unis, il a fait le bilan de sa vie professionnelle, ce qui lui a donné des idées noires. "Quand j'ai quitté huissier de justice, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je n'avais pas un rond de toute façon. J'avais loué une voiture, j'avais un peu de fric d'huissier. Je suis parti à Los Angeles, j'ai loué une bagnole, je voyais la côte défiler devant moi pour aller jusqu'à Sacramento, tout ça et je me suis dit 'Je vais foncer'. Mais vraiment. J'étais en larmes et tout. Je ne l'ai jamais raconté", a notamment confié le présentateur aux commandes du 6 à 7 (C8) ou d'Animaux Stars (Animaux TV).