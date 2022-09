Delphine Wespiser et Roger sex-friends au départ : il lui a posé un ultimatum

Après sept années d'amour, Delphine Wespiser annonce mardi 27 septembre 2022 sa rupture avec Roger, de 26 ans son aîné. Une séparation choc, d'autant plus que le couple semblait vivre de doux moments complices ces derniers mois. En mai dernier, il avait ainsi adressé une belle déclaration à l'ancienne Miss France. Leur histoire de couple est terminée, et elle aurait pu ne jamais débuté si Roger n'avait pas posé un ultimatum à la belle rousse de 30 ans !

C'est la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste qui a elle-même raconté cette histoire. Dans le cadre du documentaire L'incroyable destin des Miss, diffusé sur C8 en décembre 2019, Delphine Wespiser était revenue sur sa relation avec son désormais ex-compagnon. Elle révélait ainsi l'avoir rencontré en boîte de nuit alors qu'elle était âgée de 24 ans. La belle sortait d'une rupture douloureuse et ne souhaitait pas s'engager de suite dans une relation profonde. Elle voyait en Roger un "sex-friend", rien de plus. Mais lui ne l'entendait pas de cette oreille ! C'est alors qu'il a demandé à sa douce de choisir : former un couple en bonne et due forme... ou rien. Finalement, Delphine Wespiser a accepté de tenter le coup. Et à l'époque de son témoignage, elle révélait ne rien regretter : "Aujourd'hui c'est sérieux, c'est profond. (...) Roger est un soleil. Il m'apaise, me donne de la confiance en moi, me fait me sentir bien. Dans ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'étais avec lui."

Des mots forts pour témoigner tout l'amour qu'elle a pu porter à Roger, malgré parfois des moments "pas évidents" comme "le regard des amis, de la famille" face à leur différence d'âge. "La famille, c'était juste horrible. C'était la troisième Guerre mondiale chez moi. J'ai vu mes parents pleurer, s'était-elle souvenue. Même quand j'étais dans la rue et que les gens nous regardaient, je lui lâchais la main parce que je n'assumais pas."

Finalement, le couple s'est séparé. Toutefois, à en croire le texte de rupture publié par Delphine Wespiser sur Instagram, ils restent en bons termes. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin", voici ses derniers mots publics à l'attention de Roger.