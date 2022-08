Des chiffres et des lettres : Le remplaçant de Bertrand Renard dévoilé, ce n'est pas n'importe qui

L'émission Des chiffres et des lettres n'a jamais autant fait parler d'elle que ces deniers jours. Et pour cause, Le Parisien a fait des révélations choc : le programme est remplacé par un nouveau divertissement, il change de case horaire et Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres présente depuis 1986, ont été écartés. Ca fait beaucoup !

Et aussitôt partis, les voilà remplacés, du moins pour Bertrand Renard. Une révélation faite par nos confrères de Télé-Loisirs. Ils ont effet divulgué l'identité du nouveau Monsieur chiffres du programme qui sera bientôt diffusé à 17H15 le samedi et le dimanche sur France 3. Il s'agit de Stéphane Crosnier. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose mais les fans de l'émission savent certainement qui il est puisqu'il a participé à Des chiffres et des lettres et a été un champion remarquable et remarqué. Comme c'est le cas pour Bertrand Renard, qui avait remporté 12 victoires et 6000 francs de gains dans le programme, Stéphane Crosnier a été un ancien participant. Il a été vainqueur de la Coupe des Champions en 1997, finaliste de la Coupe Armand Jammot en 2001 et vainqueur du Championnat en 2010. Lui qui travaille dans l'immobilier voit donc cette belle opportunité se présenter à lui.

En ce qui concerne la remplaçante d'Arielle Boulin-Prat, son nom n'a pas encore été dévoilé mais elle serait une professeure de lettres découverte sur la chaîne éducative Lumni.

Ces nouvelles recrues débarquent alors que leurs prédécesseurs ont décidé de s'exprimer sur la façon dont ils ont été virés. En effet Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat n'auraient pas été écartés suite à un désaccord contractuel. Comme ils l'ont fait savoir, France Télévisions aurait exigé une baisse de leur salaire de l'ordre de 60% (qui peut s'expliquer peut-être par le fait qu'il n'y aura plus que deux émissions par semaine au lieu de cinq) et a refusé de leur accorder un CDI alors qu'ils sont en CDD depuis trente-six ans pour Arielle, et quarante-sept ans pour Bertrand.