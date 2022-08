Des chiffres et des lettres : Deux stars du programme quittent le jeu et autres annonces choc

"Neuf lettres, pas mieux", "Le compte est bon"... tout le monde connaît ces phrases cultes issues du jeu des Chiffres et des lettres, programme emblématique diffusé à la télévision, actuellement sur France 3, et qui existe depuis 51 ans sous ce nom - l'émission au départ n'incluait pas les chiffres et se nommait Le Mot le plus long. Mais voilà, dès le 29 août, les habitués du jeu risquent d'être très chamboulés.

Celui-ci sera en effet remplacé par Duels en famille : le match des régions présenté par Cyril Féraud, un nouveau divertissement. Cela ne veut pas dire que Des chiffres et des lettres est arrêté, il sera en effet visible, quelques semaines plus tard, à 17H15 le samedi et le dimanche à la place de Trouvez l'intrus présenté par Églantine Éméyé et Nous sommes tous des spécialistes, animé par Carinne Teyssandier qui eux, pour le coup, sont déprogrammés. Cette information révélée par Le Parisien risque fort de perturber les téléspectateurs les plus âgés de la chaîne.

Et ce n'est pas tout ! Laurent Romejko reste à la présentation comme c'est le cas depuis 30 ans, en revanche, deux autres figures stars de l'émission s'en vont. Il s'agit de Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975 et ancien candidat du jeu qui avait remporté 12 victoires et 6000 francs de gains, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres présente depuis 1986.

Leur départ serait synonyme d'un "désaccord contractuel autour du passage de cinq à deux émissions par semaine" écrivent nos confrères. Ces derniers qui seront visibles à l'antenne pour la dernière fois le 11 septembre vont donc être remplacés. Par qui ? Le recrutement serait encore en cours.

Espérons que cette nouvelle case et le programme qui devrait connaître quelques changements, gardera son public ou en trouvera un nouveau. Réponse dans quelques semaines. Et bon vent à ceux que l'on pensait indéboulonnables : Arielle et Bernard !