Devon Windsor mariée : noces de rêve aux Antilles pour le top model et "Dex"

Un heureux événement s'est produit le week-end dernier ! Devon Windsor a épousé son chéri, Johnny Dex. Angélique en robe Haute Couture, la jeune mariée était entourée de sa famille et d'autres amies mannequins...

C'est à Saint-Barthélemy que Devon Windsor et Johnny Barbara, dit "Dex", se sont dit I do. Samedi 16 novembre 2019, les fiancés ont scellé leur amour en présence de leurs familles et d'amis proches. La bombe de 25 ans avait notamment convié les mannequins Shanina Shaik (séparée de son mari DJ Ruckus), Georgia Fowler et Hanna Ferguson, l'ex-Miss USA et ex-Miss Univers Olivia Culpo, ainsi que la fiancée de l'acteur Jesse Metcalfe, Cara Santana. Toutes ont admiré Devon Windsor lors de son avancée vers l'autel, accompagnée par son père, vêtue d'une robe de mariée conçue par le couturier Zuhair Murad.

Bouquet de roses blanches à la main et voile en dentelle relevé, Devon a quitté l'église, au bras de son mari. Le couple a salué ses invités sous une pluie de pétales de fleurs, avant de s'isoler pour réaliser la photo officielle.