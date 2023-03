Diane Kruger : Rare photo de sa fille Nova Tennessee dans un cadre époustouflant avec son célèbre papa

A 46 ans, Diane Kruger vit la belle vie aux quatre coins du monde. Maman depuis quatre ans, la star d'Inglourious Basterds s'était confiée, il y a quelques semaines de cela, sur le plateau de l'émission En aparté sur sa vie de femme et mère de famille à Paris. Quand elle n'est pas en tournage ou au front-row des défilés lors de la Fashion Week , l'ex compagne de Guillaume Canet profite de son temps libre pour voyager avec son mari Norman Reedus et sa fille Nova Tennessee. Après un mois de février intense, Diane Kruger s'est envolée en ce mois de mars pour le Costa Rica pour de longues vacances en famille sous le soleil d'amérique latine, loin de la grisaille parisienne. La célèbre actrice a par ailleurs profité de son séjour sous les tropiques pour partager un tendre cliché de sa fille et de son compagnon de dos faisant de la balançoire entre les montagnes et falaises verdoyantes costaricaines.