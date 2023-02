Diane Kruger installée dans un chic arrondissement de Paris, sa fille Nova (4 ans) en école "bi-langue"

Avec son look qui n'est pas sans rappeler celui qu'elle arborait dans Inglourious Basterds, Diane Kruger plonge dans l'univers de l'iconique personnage de romans policiers à succès, le détective privé Philip Marlowe. Dans ce film de Neil Jordan qui porte le nom du héros, l'actrice originaire d'Allemagne donne la réplique à Liam Neeson, une oeuvre qu'elle est ravie de présenter dans l'émission En aparté sur Canal+ ce 9 février 2023. Dans le cadre chaleureux et bienveillant du show, elle s'autorise également des confidences sur sa fille unique, 4 ans, dont le père estNorman Reedus.

Interrogée sur sa vie à Paris, elle confie habiter dans le 7e arrondissement et traverser régulièrement le jardin des Tuileries. Diane Kruger s'autorise ensuite à de rares confidences sur sa vie de famille. Depuis un an, elle explique vivre en France : "C'est un tel plaisir d'être là et de revivre ici." Avec un papa américain et une maman germanophone et francophile, la petite Nova, 4 ans, est habituée à ces trois langues mais elle parle essentiellement l'anglais comme ses parents et l'allemand avec sa maman. Scolarisée à Paris, elle est au contact d'une multitude de cultures : "Elle est à l'école en France, en bi-langue. Le mercredi, elle va à l'école allemande. Elle ne parle pas encore français mais elle commence."

En 2018, Diane Kruger a donné naissance à son premier enfant, une fille née de son couple avec l'acteur américain que les fans de Walking Dead adorent, Norman Reedus. L'ex de Helena Christensen - avec qui il a un fils Mingus - a conquis le coeur de la belle Diane Kruger lors du tournage du film Sky en 2015 et depuis, les amoureux apparaissent toujours plus amoureux et complices que jamais, que ce soit sur les tapis rouges ou bien lors de moments plus personnels dévoilés sur Instagram.