"Un mélange d'excitation, d'angoisse" : Diane Kruger revient sur le couple qu'elle a formé avec Guillaume Canet

Ils se sont aimés, se sont séparés, mais sont restés en bons termes. Diane Kruger et Guillaume Canet ont formé un couple emblématique du monde du cinéma au début des années 2000. Ils se sont même mariés en 2001, mais l'actrice et mannequin germano-américaine et le cinéaste et comédien français se sont séparés quelques années plus tard et ont même fini par divorcer en 2006. Une relation que Diane Heidkrüger, de son nom complet, a eu l'occasion d'évoquer lors de son passage dans l'émission En Aparté de Canal +, jeudi 9 février 2023.

Lors de cet entretien, elle est amenée à regarder un extrait du film Mon idole, sorti en 2002 et réalisé par son compagnon de l'époque - à qui elle donne également la réplique. Elle débute en expliquant que "ça fait longtemps qu'elle n'a pas revu ces images", avant d'évoquer plus en détails leur relation.

"On sortait ensemble à cette époque-là. Il y avait un mélange d'excitation, d'angoisse. C'est la première fois qu'il réalisait aussi, il était très angoissé. Moi j'étais angoissée. Il y avait un mélange de beaucoup de sentiments et en même temps une certaine évidence", développe-t-elle quant à sa relation avec celui qui a réalisé le dernier long-métrage Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

Il m'a beaucoup encouragée

"Je ne sais pas comment dire... Cela faisait longtemps qu'on était ensemble. Il m'a beaucoup encouragée à faire de la comédie. Et tout de suite après la fin de tournage, je suis partie faire un autre film. En fait, ça s'est vraiment enchaîné", se remémore alors Diane Kruger à propos de cette période faste dans sa carrière.

Depuis la fin de cette romance, les deux acteurs sont toutefois restés en bons termes. On a ainsi pu les apercevoir ensemble lors du dernier festival de Cannes notamment. Il faut dire qu'ils ont chacun retrouvés l'amour rapidement de leur côté.

Diane Kruger a vécu avec l'acteur canadien Joshua Jackson de 2006 à 2016, avant de se mettre en couple avec la star de la série The Walking Dead, Norman Reedus. Ensemble, ils ont une petite fille née le 2 novembre 2018 prénommée Nova Tennessee. Guillaume Canet, lui, a débuté une belle histoire avec une autre star du cinéma : Marion Cotillard. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Marcel et Louise, et ont eu l'occasion de tourner ensemble à de nombreuses reprises. Et malgré les rumeurs, le couple perdure comme peu d'autres.