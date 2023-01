Diane Kruger et Norman Reedus : Rare apparition des amoureux, Sienna Miller au bras de son chéri

La Fashion Week Haute Couture est l'occasion de découvrir les plus belles créations printemps-été qui feront la pluie et le beau temps ces prochains mois, certes. Mais pas seulement. Regrouper tout ce beau monde est une chance parfaite pour profiter de la vie et faire la fête, démesurément. Le 24 janvier 2023, la Maison Gucci a donc organisé un luxueux dîner, dans le cadre de cet évènement mode, au prestigieux hôtel Ritz, situé dans le 1er arrondissement de Paris. Marco Bizzarri, le président directeur général de la griffe italienne, s'était assuré que la guestlist contienne les plus beaux noms de notre paysage culturel.

Ils sont nombreux a avoir répondu positivement à cette invitation. Et comment auraient-ils pu faire autrement ? Marco Bizzarri a ainsi reçu, à l'hôtel Ritz, la divine Tina Kunakey - sans son époux Vincent Cassel -, mais aussi la papesse de la mode Anna Wintour, Nikolai von Bismarck, Jessica Kahawaty, Derek Blasberg, Rosie Huntington-Whiteley, Karidja Touré, Benjamin Cercio, Brune de Marjorie, Leonie Hanne, Pierre Deladonchamps, la chanteuse Camélia Jordana, Carla Bruni, Mélita Toscan du Plantier, Sharon Alexie, Joseph Degbadjo, la belle héritière Mathilde Pinault, qui ne rate aucun défilé ces derniers jours, ainsi que Lauren Santo Domingo, Tamu McPherson, Anny Fan, Sabine Getty et Martina Mondadori.

Pluie de couples au dîner Gucci

Ce dîner Gucci était également une bien belle occasion, pour les couple, de s'offrir un peu de bon temps en amoureux. C'est pourquoi Sienna Miller est venue accompagnée de son chéri Oliver Green, avec qui elle a officialisé sa relation en mars 2022, et que Diane Kruger avait pris, sous son aile, son compagnon Norman Reedus - The Walking Dead. En couple depuis 2016, les deux comédiens ont eu une petite fille deux ans plus tard, en novembre 2018... et ont attendu quatre années pour révéler au magazine People qu'elle s'appellait Nova Tennessee. Savoir conserver le mystère en toutes circonstances, voici peut-être le secret de la longévité de leur amour !