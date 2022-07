Diane Kruger : Tendre photo avec sa fille Nova avant une grande première pour elle...

A la voir si proche et complice de Nova Tennessee, Diane Kruger a développé l'instinct maternel. Un sentiment qu'elle pensait pourtant ne jamais ressentir un jour : "Ce n'était pas forcément une question de carrière. Quand j'étais plus jeune, je n'avais aucun désir de maternité, déclarait-elle dans les colonnes de Marie Claire en décembre dernier. J'aimais ma vie sans enfant, voyager comme je le voulais, ne jamais me poser, m'amuser beaucoup – même si ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous ne vous amusez plus ! La fibre maternelle, d'ailleurs, m'était étrangère."

Ce n'est finalement qu'une fois en couple avec Norman Reedus, après de longues histoires avec Guillaume Canet (qu'elle a recroisé au Festival de Cannes) et Joshua Jackson, que Diane Kruger ressent l'envie de devenir maman : "Au moment où c'est venu, je pensais d'ailleurs qu'il était trop tard, si bien que mon mec et moi n'essayions même pas d'avoir un enfant. Ma fille est arrivée comme une belle surprise."

Au-delà du bonheur qu'apporte un enfant à ses parents, Diane Kruger a admis que l'arrivée de Nova avait resserré les liens avec sa propre mère : "Quand ma fille est née, je me suis rendu compte à quel point l'amour maternel pouvait être inconditionnel, à quel point ma mère comprenait mes doutes, mes angoisses, de jeune maman. Et à quel point elle était géniale avec ma fille. [...] C'est comme si cette enfant était devenue le centre de notre famille. [...] Ma mère, depuis qu'elle est grand-mère, a repris goût à la vie, retrouvé de la fraîcheur et, à 70 ans, je trouve ça trop beau." Que demander de mieux ?