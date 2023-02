Diaporama : Diane Kruger installée dans un chic arrondissement de Paris, sa fille Nova (4 ans) en école "bi-langue"

1 / 17 Extrait de l'émission En aparté durant lequel l'invitée Diane Kruger parle de sa fille Nova © Canal+

2 / 17 Diane Kruger et son fiancé Norman Reedus - Dîner privé pour célébrer la Collection Haute Joaillerie de Gucci à l'Hôtel Ritz dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 24 Janvier 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff

3 / 17 Exclusif - Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus - Les stars aux abords de l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 24 mai 2022. © Laurent Campus / Bestimage © BestImage, Laurent Campus

4 / 17 Diane Kruger et Guillaume Canet - Festival de Cannes 2005 © BestImage

5 / 17 Norman Reedus, sa compagne Diane Kruger, Guillaume Canet - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

6 / 17 Diane Kruger et Norman Reedus - Dîner privé pour célébrer la Collection Haute Joaillerie de Gucci à l'Hôtel Ritz dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 24 Janvier 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff

7 / 17 Norman Reedus et Diane Kruger à la première de "Marlowe" au 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Future-Image via Zuma Press

8 / 17 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Future-Image via Zuma Press

9 / 17 Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

10 / 17 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

11 / 17 Norman Reedus et Diane Kruger - Photocall du dîner du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Laurent Campus

12 / 17 Norman Reedus et Diane Kruger - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

13 / 17 Diane Kruger et Norman Reedus lors des "23ème Critics Choice Awards" au Barker Hangar à Los Angeles, le 11 janvier 2018. © Chris Delmas/Bestimage © BestImage, Chris Delmas

14 / 17 Semi-Exclusif - Diane Kruger, Norman Reedus - L'acteur Américain Norman Reedus de la série Américaine "The Walking Dead" lors du vernissage de son exposition photo 'The sun's coming up ...like a big bald head' avec Diane Kruger à la Galerie Hors Champs à Paris le 15 Décembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

15 / 17 Diane Kruger, Norman Reedus à la première de 'Sky' lors du Festival international du film 2015 de Toronto, le 16 septembre 2015 © BestImage

16 / 17 Diane Kruger (Prix d'Interprétation féminine pour le film " In The Fade ") - Photocall de la remise des palmes du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini