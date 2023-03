Brooklyn Beckham ensorcelé par sa femme Nicola : baisers et regards enflammés au défilé Miu-Miu

Brooklyn Beckham est un homme amoureux. Il suffit de constater la manière dont il dévore du regard sa jeune épouse Nicola Peltz. À Paris pour plusieurs jours dans le cadre de la Fashion Week, le couple arpente les rues parisiennes et les défilés programmés dans la capitale. Après Valentino, ce fut au tour de Miu-Miu de les inviter au premier rang de son défilé de la collection automne-hiver 2023/2024. Près d'un an après leur mariage à Palm Beach en Floride, les tourtereaux sont toujours aussi épris l'un de l'autre et c'est tant mieux !

En débarquant sur le lieu du défilé ce 7 mars, Brooklyn Beckham n'avait d'yeux que pour sa femme Nicola. Cette dernière était des plus stylées, dévoilant ses longues jambes toutes fines sous une mini-jupe plissée façon écolière, une petite chemise blanche et une veste en cuir pour habiller le tout. Un look en total raccord avec celui de son homme. Pas de jupe pour Brooklyn mais un pantalon carotte gris foncé, un t-shirt blanc et une veste aussi noire que celle portée par sa chérie. Devant les photographes, les amoureux ont abusé des regards complices et des gestes tendres, oubliant presque qu'ils n'étaient pas les seuls à assister à l'événement.

Tina Kunakey, Diane Kruger en mode solo

Si Nicola Peltz avait la chance d'être accompagnée par sa moitié, d'autres n'ont compté que sur elles-mêmes lors du show. Tina Kunakey, divine avec son magnifique rouge à lèvres carmin, était à tomber, n'en déplaise à son mari Vincent Cassel, grand absent. Pauline Ducruet, créatrice et fille de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, avait également laissé son boyfriend à la maison. C'est aussi en solo que l'on a pu apercevoir Diane Kruger, en escarpins-chaussettes, un grand trench beige sur le dos.

Autre actrice remarquée : Jessica Alba. La comédienne de 41 ans a aussi dévoilé ses jambes parfaites à l'aide d'une jupe courte, d'une paire de collants noirs, de grosses bottines et d'un long manteau. Pas d'enfants à l'horizon, ni même son mari Cash Warren pour lui tenir compagnie. C'est entre copines que la star de Honey a choisi de profiter des défilés et de la beauté de la capitale. Espérons pour tout le monde que la journée de grève n'ait pas gâché la fête !