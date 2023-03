Diaporama : Brooklyn Beckham ensorcelé par sa femme Nicola : baisers et regards enflammés au défilé Miu-Miu

Brooklyn Beckham ensorcelé par sa femme Nicola : baisers et regards enflammés au défilé Miu-Miu

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz ont assisté au défilé Miu-Miu à Paris Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au défilé Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), à Paris, France.

Le jeune homme de 24 ans n'avait d'yeux que pour son épouse Nicola, avec qui il fêtera bientôt sa première année de mariage Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au défilé Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), à Paris, France, le 7 mars 2023.

