Diane Kruger sublime face à Monica Cruz et Amelia et Eliza, les cousines du prince Harry

Après trois ans de retrait de la vie médiatique, en raison de pandémie mondiale et de maternité notamment, Diane Kruger revient sur le devant de la scène. La comédienne de 45 ans est à l'affiche de 3 films cette année. En parallèle, elle poursuit sa carrière de mannequin et d'ambassadrice. Elle est récemment devenue celle de la marque de café allemande WMF dont une soirée spéciale était organisée à Munich ce mardi 12 avril. L'actrice a laissé enfant et compagnon à la maison pour briller de mille feux sur le tapis rouge de l'événement. Diane Kruger a attiré tous les regards et pour cause : l'ex-chérie de Joshua Jackson a tout misé sur une mini robe à l'imprimé hypnotique noir et blanc (voir diaporama). Chic et élégante, la star de la soirée a fait de l'ombre à toutes les autres, malgré leurs efforts pour attirer l'attention.

Monica Cruz, soeur de Penelope Cruz, était elle aussi présente. La belle brune de 45 ans était vêtue d'une élégante robe courte aux franges dorées rappelant la période des années 20's et les tenues de danseuses. Un choix pas si anodin puisque dans quelque temps, Un, dos, tres, série espagnole qui l'a révélée au grand public, fera son retour et elle avec ! Sa présence à l'événement n'a pu que donner encore plus envie aux nombreux fans de la retrouver dans la peau du personnage de Silvia qu'elle a campé durant trois saisons.

Face à Diane Kruger et Monica Cruz, Toni Garrn brillait de mille feux dans un crop top noir surmonté d'un costume scintillant. Les cousines du prince Harry étaient elles aussi présentes ! Amelia et Eliza Spencer, filles du frère de Lady Diana, le comte Charles Spencer, ont foulé le tapis rouge pour assister à la soirée. Les deux soeurs ont prouvé qu'elles avaient hérité des talents de modeuse de leur mère Victoria Aitken, mannequin. Le look, c'est décidément une affaire de famille chez les Spencer.