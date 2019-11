Diane Neal (New York Unité Spéciale) accuse son ex d'agression sexuelle

Diane Neal, qui incarne le personnage de Casey Nova dans la série New York, Unité spéciale, a déposé une plainte contre son ex, J.B. Benn. Selon les documents obtenus par le site Daily Beast, l'actrice de 42 ans porte plusieurs accusations très graves. À noter que la plainte court depuis déjà deux ans et que Diane Neal continue de l'alimenter en nouvelles pièces, informations complémentaires et autres témoignages.

On apprend ainsi aujourd'hui qu'elle accuse son ex-conjoint d'être "un fraudeur manipulateur, un maniaque" qui l'aurait escroquée de plusieurs millions de dollars et lui aurait infligé "une violente détresse émotionnelle par le biais d'une campagne d'isolement, de terreur, d'agression sexuelle et physique qui a détruit sa réputation". Le site spécialisé Celebrity Net Worth estime sa fortune à 10 millions de dollars.

Diane Nel affirme également qu'il se serait fait passer pour elle via des mails et des SMS ou encore qu'il aurait battu ses animaux. Elle a affirmé à Daily Beast avoir même reçu des coups de pied et s'est dite "furieuse" que quelqu'un ait "levé la main sur [elle] pour la première fois".

De son côté, J.B. Benn dément toutes les accusations et affirme que son ex-compagne mène "une vendetta contre lui" et qu'elle serait prête "à dire tout ce qu'elle croit nécessaire pour susciter de la sympathie". Entre ces deux-là, le nerf de la guerre concernerait un bien immobilier en commun qu'il faudrait départager. "J'ai bien peur que, plus le procès avance, plus ses accusations deviennent bizarres", a-t-il ajouté. Toutefois, en avril dernier, il avait été arrêté pour harcèlement et, lors de son audience qui s'est tenue le 12 novembre, il a été condamné à une amende.

Depuis 2015, la carrière de Diane Neal est au point mort. L'an dernier, elle avait tenté une incursion en politique, à New York, qui s'était soldée par un échec cuisant.

