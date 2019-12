Didier et Isabelle (L'amour est dans le pré), couple en crise ? Une psy appelée

L'histoire d'amour entre Didier et Isabelle ressemblait jusque-là à un conte de fées dans L'amour est dans le pré 2019. Dès son arrivée à la ferme, la guichetière de La Poste de 54 ans a immédiatement séduit l'éleveur de vaches limousines âgé de 57 ans, au point qu'il en oublie son autre prétendante Fatima, qui semblait pourtant beaucoup lui plaire. Très vite, les tourtereaux se sont retrouvés tous les deux et ont poursuivi leur idylle sans encombre, ou presque.

Effectivement, nous n'avons pas oublié l'histoire du radis ! Didier jugeait qu'il fallait les éplucher, un avis qui n'était pas partagé par Isabelle. Une broutille de la plus haute importance, en somme. Une fois ce petit détail oublié, ils ont passé un bon moment en Ecosse et sont arrivés au bilan plus amoureux que jamais. L'agriculteur a même demandé sa belle en mariage et ils ont annoncé qu'ils avaient emménagé ensemble. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que leur relation aurait un temps battu de l'aile.

Selon les informations du magazine Public, il y a en effet eu de l'eau dans le gaz entre Didier et Isabelle, peu de temps avant le tournage du bilan. La psychologue de l'émission serait intervenue afin de recoller les morceaux et elle a réussi sa mission puisqu'ils prévoient de se marier. Une union qui devrait être organisée prochainement. Espérons tout de même qu'aucun autre nuage ne viendra menacer leur beau projet.