Disparition de Leslie et Kévin : la jeune femme de 22 ans "enfermée" quelque part, l'un de ses proches en est persuadé

Disparus depuis le 25 novembre 2022, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, Kévin Trompat, 21 ans, semblaient s'être volatilisés du jour au lendemain sans laisser aucune trace. Début décembre, des affaires appartenant au couple, dont le brevet de sécurité routière (BSR) du jeune homme, ont été retrouvées dans un container de recyclage à Puyravault (Charente-Maritime). De même, l'utilitaire de Leslie - auto-entrepreneuse en peinture dans le bâtiment - a été retrouvé à Prahecq et le van aménagé de son ami de 22 ans près d'une cabane de pêche à Coulon (Deux-Sèvres).

Autre détail surprenant, Kévin avait 10 000 euros en liquide sur lui le soir de sa disparition. De l'argent censé être utilisé pour l'achat d'une voiture selon la mère du disparu. Interviewés par France Bleu La Rochelle, Patrick Hoorelbeke, le père de Leslie, et la compagne de celui-ci, Emilie Cardré, se sont confiés concernant la disparition de leur Leslie.

Sûrs d'eux, le couple a une intime conviction sur la disparition de la jeune femme."On est persuadés qu'elle est 'enfermée' quelque part. On se rend bien compte avec ce qui a été dit hier, que ce serait par rapport à de l'argent. Donc on est extrêmement inquiet et on peut s'imaginer que c'est un crime dû à l'argent et tout serait parti de cette soirée-là," confie Emilie Cardré, "Plus ça va, plus le mystère s'épaissit. Tous ces événements ne présagent (sa voix s'étrangle)... Je suis désolé", ajoute Patrick Hoorelbeke, au bord des larmes.

Une mauvaise rencontre ?

Les proches des disparus, interrogés lors d'une battue, penchent pour "une mauvaise rencontre". "On ne voit pas ce qui a pu se passer. Ils n'avaient pas d'ennemis. C'est des jeunes sans problème", assure Karine Prat. Un temps vendeur de fruits et légumes à Niort, Kevin Trompat cherchait à monter une entreprise de vente d'articles de pêche, "sa grande passion" selon l'AFP.

L'un de ses amis, Théo Boinot, présent jeudi, jugeait "pas possible" qu'il soit parti "du jour au lendemain, sans prendre ses deux chiens, sans prendre son camion, enfin sans laisser de nouvelles à personne". De son côté, Leslie Hoorelbeke avait des chantiers en cours.

Suite à leur disparition, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Niort le 12 décembre dernier.