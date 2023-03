Dix pour cent : Un acteur s'échappe de Paris, détails sur sa vie dans sa maison en Bourgogne

Jamais l'envie de s'échapper de Paris (et des grandes villes en général) n'a été si grande pour leurs habitants. Il faut dire qu'entre les manifestations qui dégénèrent et les déchets qui s'accumulent sur les trottoirs de la capitale, l'envie de prendre l'air et de s'évader en pleine campagne peut être forte. On peut parier que Thibault de Montalembert, interprète du personnage de Mathias Barneville dans la série Dix pour cent, s'offre une parenthèse au vert dans les prochains jours !

Le comédien de 61 ans s'est confié au Parisien Week-End sur son quotidien loin des plateaux du tournage et de la scène qu'il occupe en ce moment pour les besoins de la pièce Un président ne devrait pas dire ça, dans laquelle il donne la réplique à son épouse Hélène Babu. Quand il en a l'occasion, il emmène sa femme loin de Paris pour uen virée dans la région bourguignonne : "J'ai la chance de posséder une maison en Bourgogne, près de la jolie ville médiévale de Sémur-en-Auxois." Au programme, bon repas, moments en amoureux et escapades dans la nature : "J'apprécie les grandes balades revigorantes dans la forêt, suivies d'un feu de cheminée réconfortant."

Nul doute qu'il doit aussi savourer de bons petits plats concoctés par ses soins : "J'adore préparer de bons repas pendant des heures. Ma mère était une cuisinière hors pair : enfant, je la regardais avec fascination, et elle m'a transmis ses recettes secrètes. Dans mon appartement, j'ai aménagé exprès une immense cuisine avec un piano de cuisson professionnel et une table pour dix convives. (...) Mon épouse et moi adorons réunir nos amis pour des dîners interminables." De bons vivants qui se sont très bien trouvés !

J'ai les mêmes papillons dans le ventre

Entre Hélène Babu et Thibault de Montalembert, ce fut vite une évidence. L'acteur s'était pourtant promis de ne jamais partager sa vie avec une femme exercant le même métier que lui : "Moi qui m'étais juré de ne jamais partager ma vie avec une actrice, nous ne nous sommes plus jamais quittés, racontait-il à Paris Match. C'est à la fois ma complice, mon amie, ma femme. (...) Il a fallu que j'aie 55 ans pour comprendre que la durée est le sel de l'amour, qui rend l'histoire plus profonde et passionnante. J'ai les mêmes papillons dans le ventre, quand je la regarde, qu'il y a treize ans." Sa belle Hélène, Thibault de Montalembert l'aime à 100%.