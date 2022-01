Thibault de Montalembert (Dix pour cent) marié à Hélène Babu : "Les mêmes papillons dans le ventre..."

Dans Dix pour cent, Thibault de Montalembert incarne Matthias Barneville, un agent artistique marié depuis de nombreuses années à Catherine Barneville, campée par Philippine Leroy-Beaulieu. Le personnage a trompé sa moitié avec une autre femme, et de là est née la belle Camille, sa fille cachée. Au quotidien, pas d'histoires de tromperies pour l'acteur de 59 ans. Depuis de nombreuses années, il file le parfait amour avec sa femme Hélène Babu, elle aussi bien connue dans le milieu.

D'ailleurs, pour le couple, tout a commencé sur scène. "Hélène et moi, nous avons été unis par Planchon pour les besoins de Célébration, la dernière pièce écrite par Pinter. C'était au théâtre du Rond-Point. Et moi qui m'étais juré de ne jamais partager ma vie avec une actrice, nous ne nous sommes plus jamais quittés", a raconté Thibault de Montalembert à nos confrères de Paris Match en 2017. Celui qui donne la réplique à Camille Cottin dans Dix pour cent a finalement été rattrapé par ses vieilles promesses !

Il faut dire que la belle Hélène Babu est "un être exceptionnel et entier". "C'est à la fois ma complice, mon amie, ma femme, avait déclaré l'acteur, toujours fou amoureux plus de 17 ans après leur rencontre. De toute ma vie, je n'ai jamais eu d'histoire aussi longue. Il a fallu que j'aie 55 ans pour comprendre que la durée est le sel de l'amour, qui rend l'histoire plus profonde et passionnante. J'ai les mêmes papillons dans le ventre, quand je la regarde, qu'il y a treize ans. Je peux me reposer sur elle, elle est toujours d'excellent conseil."

Une telle osmose entre Thibault de Montalembert et son épouse qui s'explique aussi par le fait qu'ils ont la même passion. Rappelons en effet qu'Hélène Babu est une grande comédienne mais aussi la fille de Geneviève Casile, célèbre sociétaire de la Comédie-Française. Alors la jeune femme a sans surprise suivi des cours à l'école de danse de l'Opéra de Paris et est même passée par le Cours Florent. Après des études dans le domaine, c'est en 1997 qu'elle commence sa carrière. En bref, la comédie pour elle, c'est une histoire de famille.