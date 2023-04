Thibault de Montalembert (Dix pour cent) son frère attaqué à l'acide, un handicap à vie

Révélé au grand public dans la série Dix Pour Cent en 2015, Thibault de Montalembert y incarnait un agent de stars privilégié, dur, froid et sans aucune empathie. Dans la vraie vie, l'acteur est bien loin de cette caricature et a traversé de nombreuses tempêtes duquel il s'est toujours relevé avec détermination. Récemment interviewé par Gala, le mari d'Hélène Babu a évoqué l'accident terrible de son frère, de 20 ans son aîné, qui a perdu la vue à la suite d'une agression à l'acide en 1978. N'ayant jamais véritablement noué de lien avec ce frère souvent parti aux quatre coins du monde en voyage, Thibault "se met à lire des bouquins à voix haute" pour lui, "prémices du métier d'acteur".

Cette rencontre entre lui et moi a été forte

Interviewé par les journalistes de Paris Match il y a quelques années, il avait raconté comment il s'était énormément rapproché de son frère à la suite de ce drame. "Je le connaissais à peine quand il est revenu s'installer à Paris après son accident, j'avais 16 ans. Cette rencontre entre lui et moi a été forte. Il m'apportait une vie venue de l'extérieur, un regard différent sur le monde". Leur amour pour les belles lettres a solidifié leur lien qui est depuis devenu indéfectible : "C'est à partir de la littérature que nous avons commencé à avoir de véritables échanges. Il était une figure à la fois fraternelle et paternelle, nous avons vingt ans d'écart. C'est une amitié qui résiste à tout".

Une sorte de héros

Sur Europe 1, Thibault de Montalembert ajoutait : "C'était un homme qui était mon frère, mais que je ne connaissais pas très bien. Quand il a commencé à voyager, il avait à peu près 25 ans, et moi, j'en avais 5. Je le voyais revenir une fois tous les 3/4 ans (...) Il y avait donc cette espèce de personnage un peu mythique qui envoyait des lettres où il racontait ses histoires, une sorte de héros que je ne connaissais pas vraiment". Inséparables depuis, c'est grâce aux lectures que les deux hommes se sont rapprochés pour ne plus jamais se quitter : "C'est à travers la lecture qu'on a commencé à se connaître et à devenir les meilleurs amis du monde (...) C'est mon frère, mon meilleur ami". Une passion qui a également peut-être été un exercice très bénéfique pour son métier d'acteur.