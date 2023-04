Diaporama : Thibault de Montalembert (Dix pour cent) son frère attaqué à l'acide, un handicap à vie

Thibault de Montalembert a un frère qui a perdu la vue Exclusif - Thibault de Montalembert - Enregistrement de l'émission "Le plus grand cabaret du monde" présentée par P.Sébastien © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

Son frère est aveugle à cause d'une agression à l'acide

Celle-ci est arrivée en 1978, l'acteur n'avait que 15 ans

Thibault de Montalembert a depuis noué une forte amitié avec son frère

© BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

L'amour de la lecture les a rapprochés

