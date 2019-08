DJ Arafat : Mort à seulement 33 ans dans un accident

DJ Arafat, star de la musique africaine et ambassadeur du coupé-décalé, est mort le 12 août 2019 à seulement 33 ans. Le chanteur est décédé suite à un grave accident de la route. Selon des messages et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, le jeune homme conduisait une moto lorsqu'il a percuté une voiture dans la nuit. Sur Twitter, la Radio-Télévision publique ivoirienne (RTI) a indiqué : "Décès de l'artiste DJ Arafat, de son vrai nom Houon Ange Didier, ce lundi 12 août à 8 heures (locales et GMT), des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit de dimanche".

Les médecins ont tenté de le réanimer "en vain"

Admis en soins intensifs à la polyclinique des Deux Plateaux (Abidjan), les médecins ont tenté de le réanimer "en vain" selon le journal Jeune Afrique. Selon Le Parisien, l'artiste avait été "admis aux urgences dans un état végétatif"? Un médecin a déclaré qu'à son arrivée, le chanteur "souffrait d'une fracture du crâne et d'un oedème".

Le ministre ivoirien de la Culture Maurice Kouakou Bandaman a présenté "ses condoléances à la famille et aux mélomanes". Il a ajouté que des dispositions seront prises pour "un hommage à l'artiste", selon un communiqué diffusé par la RTI.

C'est une grande perte pour la musique ivoirienne

A'salfo, le leader du groupe Magic System a confié au magazine Jeune Afrique : "Le petit est parti. Il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés. Dans le style du zouglou, à l'international, il y a Magic System. Pour le coupe-décalé, c'était DJ Arafat... C'est une grande perte pour la musique ivoirienne." DJ Arafat avait signé dans le label Monstre Marin de Gims. D'autres artistes comme Dadju, Kaaris ou Naza ont rendu hommage à l'artiste sur Instagram.

Son dernier album, Renaissance, était sorti en France en décembre 2018. Son dernier single sorti en mai 2019 s'intitulait : "Moto-Moto."