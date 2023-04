Dominique Lagrou-Sempère bouleversante : ce qui a été "vital" pour elle après la mort de son mari Claude Sempère

La tragédie a frappé trop tôt et trop vite chez les Sempère. En 2019, le journaliste et reporter Claude Sempère est décédé des suites d'une longue maladie, un cancer des poumons. Il n'avait que 55 ans. "Ce cancer on le découvre au hasard d'une radio, de résultats... Vous savez Claude avait déjà eu des cancers... Celui-ci est apparu 25 ans après le précédent. (...) Mais cette fois-ci il n'a pas réussi à le taper...", avait déploré sa veuve Dominique Lagrou-Sempère dans l'émission Chez Jordan.

Depuis, elle s'efforce de faire son deuil, et cela passe par l'écriture et la prise de parole. La journaliste a ainsi publié deux ouvrages pour y "vomir ses sentiments" comme l'a interprété Faustine Bollaert ce jeudi 6 avril dans Ça commence aujourd'hui, où elle la recevait. Dominique Lagrou-Sempère a alors confié qu'il était "indispensable", et même "utile" pour elle de s'exprimer sur la mort de celui qu'elle aimera toujours. La maman de Mathilda et Esteban a néanmoins réussi à tourner la page avec un autre, un homme qu'elle préfère ne pas exposer. "J'ai rencontré quelqu'un très vite après la mort de Claude", a-t-elle reconnu sur le plateau de France 2, avec le sourire mais non sans une certaine émotion.

Je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimée

Dominique Lagrou-Sempère a ensuite expliqué qu'il lui avait été inenvisageable de ne pas refaire sa vie. "C'était vital de retrouver la vie, un corps vivant, un corps sain, de faire la paix avec les corps qui ne sont pas que des corps de malade. Je fonctionne comme ça, je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimée. C'est ce qui anime ma vie", a-t-elle partagé, précisant avoir eu "l'autorisation" au préalable de ses enfants qu'elle a eus avec Claude Sempère. Un véritable soulagement pour cette épicurienne dans l'âme malgré les coups durs. "Ils sont costauds les mômes parce qu'ils ont compris que, pour eux d'être heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Et pour que leur maman soit heureuse, il fallait aussi qu'elle soit une femme épanouie", a-t-elle analysé.

La jolie brune de 49 ans ne s'empêche toutefois pas de penser chaque jour à son défunt mari, en continuant notamment de porter son alliance ou en le faisant vivre au quotidien grâce à des photos et ses souvenirs.