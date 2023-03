Dominique Lagrou-Sempère à nouveau en couple : "Mes enfants m'ont demandé de refaire ma vie..."

Les téléspectateurs du 13h de TF1 connaissent bien Dominique Lagrou-Sempère. Fidèle acolyte de Jean-Pierre Pernaut pendant près de 20 ans, la journaliste de bientôt 49 ans a toujours brillé par son éternel sourire. Pourtant, le jolie brune a vécu un drame en 2019, lorsque son mari Claude Sempère est décédé des suites de son cancer des poumons, à l'âge de 55 ans... Mère avant tout, elle a décidé de se battre et de ne pas sombrer, pour ses deux enfants : Mathilda (18 ans) et Esteban (15 ans).

Interrogée par nos confrères du magazine Ici Paris, celle qui vient de sortir son tout premier roman est revenue sur le deuil difficile qu'elle a traversé. Mais depuis peu, elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme dont elle préfère taire l'identité. Loin de culpabiliser, elle avoue avoir eu le besoin viscéral d'aimer à nouveau. "C'était une nécessité. Je ne peux pas vivre sans aimer et être aimée. Sans amour, je me serais flétrie et ne serais devenue qu'une mère, ce qui est déjà énorme. Mais je pense que mes enfants ne me voulaient pas uniquement dans ce rôle...", a-t-elle expliqué avec douceur.

Ils ont su avant moi...

En effet, si Dominique Lagrou-Sempère a finalement décidé de lâcher-prise et de se laisser une autre chance de tomber amoureuse, c'est aussi grâce à ses enfants. Peinés de voir leur maman ainsi malheureuse, ils lui ont eux-mêmes suggéré de retrouver l'amour. "Ils ont su avant moi qu'en me sentant vivante et heureuse, ils le seraient aussi. Et ils m'ont demandé de refaire ma vie...", a-t-elle confié non sans émotion.

Mais si la journaliste a refait sa vie, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est aussi en hommage à feu son mari qui n'aurait vraisemblablement pas aimé la voir sombrer. "Je vis avec cette mort qui a touché mes enfants trop tôt... mais je ne veux pas qu'elle gagne. (...) Claude aurait tellement aimé la vivre, cette p*tain de vie, que la moindre des choses c'est de la traverser avec le sourire", a-t-elle ajouté avant de tout de même préciser : "Ce qui n'empêche pas les coups durs, les pleurs et les moments où l'on n'a pas envie de sortir de son lit !"

Une belle leçon de résilience...