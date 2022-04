Dominique Lagrou-Sempère en couple : nouvelles révélations sur son compagnon et la réaction de ses enfants

Elle est à l'honneur dans le magazine Gala de ce jeudi 28 avril 2022. Dominique Lagrou-Sempère a reçu un journaliste chez elle dans l'Ouest parisien afin de se livrer, notamment sur son nouveau compagnon dont elle n'avait jusque là pas dit grand chose.

En novembre 2019, l'ancienne journaliste de TF1 âgée de 48 ans vit l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Son mari Claude, qui était journaliste et reporter pour France 2, décède d'un cancer du poumon à l'âge de 55 ans. Il a ainsi laissé derrière lui son épouse et leurs enfants Mathilda (17 ans) et Esteban (14 ans). Un drame qu'elle évoque sans tabou dans son livre Après l'orage, sorti en novembre dernier aux éditions Flammarion. "Les coups durs donnent des ailes. Depuis, je ne suis ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Quand on vit des choses aussi douloureuses, on découvre ses vraies ressources", a confié Dominique Lagrou-Sempère à Gala.

Mais celle qui a été la grande amie du défunt Jean-Pierre Pernaut ne souhaite pas s'apitoyer sur son sort. Elle préfère au contraire se tourner vers l'avenir. "Il n'y a pas de ruines dans ma vie. Je n'aime pas le mot deuil Oui je fais la cuisine, oui je fais l'amour, mais non je ne fais pas le deuil", a-t-elle précisé. En parlant d'amour justement, Dominique Lagrou-Sempère n'a pas manqué d'en dire plus sur son nouveau compagnon. Si elle n'a pas souhaité dévoiler son identité, elle a précisé qu'elle l'appelait "mon amoureux" et qu'il ne travaillait pas dans le milieu des médias.

Un homme qui ne remplace pas Claude Sempère

Et bonne nouvelle pour Dominique Lagrou-Sempère, ses enfants Mathilda et Esteban ont immédiatement accepté celui qui fait son bonheur au quotidien. "Je me sens portée par la force de vie de mes enfants. Ce sont eux qui m'ont encouragée à refaire ma vie et ils ont accueilli mon amoureux très naturellement. Ce dernier veille à ne pas remplacer leur papa", a poursuivi la charmante brune.

Heureuse en amour, Dominie Lagrou-Sempère espère l'être prochainement professionnellement puisque depuis son départ de TF1 en janvier dernier, elle recherche encore activement du travail. Elle planche aussi sur un nouveau livre.