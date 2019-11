Mort du reporter Claude Sempère à 55 ans, Laurent Delahousse déboussolé

Avec une pensée pour la famille de Claude Sempère, Laurent Delahousse a adressé un clin d'oeil plein de tendresse "à Dominique, à Mathilda et à Esteban". La séquence s'est terminée avec un diaporama des interventions télévisées du reporter, en Arizona au moment des élections US ou en Angleterre, alors que Kate Middleton et le prince William s'apprêtaient à présenter leur royal baby. Sur les réseaux sociaux, la profession rend hommage, en masse, à l'homme qu'il était. "Immense chagrin, écrit notamment Françoise Laborde. Il était un ami fidèle, un journaliste rare, une personnalité attentive aux autres." Toutes nos condoléances à la famille...