Dominique Lagrou-Sempère : Tendre hommage à son défunt époux pour un jour spécial

Le 29 novembre 2019, le monde du journalisme était en deuil après la mort de Claude Sempère. Il officiait comme grand reporter des journaux télévisés de France 2 et d'Envoyé spécial. Il était âgé de 55 ans et est décédé des suites d'un cancer du poumon, laissant derrière lui ses proches et notamment sa femme Dominique Lagrou-Sempère. Cette dernière est elle aussi connue dans le milieu puisqu'elle a officié au côté du regretté Jean-Pierre Pernaut dans le 13H de TF1. Près de trois ans après la disparition de son défunt époux, elle lui rend un bel hommage.

Ce mardi 20 septembre 2022, à environ deux mois de l'anniversaire de la mort de Claude Sempère, la journaliste se saisit de son compte Twitter afin d'y partager un doux souvenir. C'est ainsi qu'elle poste une vieille photo de la star, en jean bleu, chemise blanche et veste de costume. Un verre à la main, le reporter affiche un sourire en coin et un regard malicieux. En légende, Dominique Lagrou-Sempère lui rend un bel hommage. "Tu aurais 58 ans aujourd'hui. Tu as toujours ce même regard", peut-on lire. Ces quelques mots, accompagnés d'un émoji en forme de coeur rouge, surviennent ainsi le jour de l'anniversaire du défunt. Pas de bougie à souffler cette année, mais de tendres pensées lui sont adressées. En commentaires, les internautes sont en effet nombreux à réagir et envoyer leurs plus purs sentiments.