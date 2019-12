Claude Sempère : L'hommage poignant de sa femme Dominique suite à sa mort

Le monde du journalisme et la famille France 2 sont en deuil depuis le 29 novembre. Claude Sempère, 55 ans, journaliste et reporter de terrain, s'est éteint.

Claude Sempère travaillait aussi bien pour les éditions du journal que pour le magazine Envoyé spécial ou Télé Matin. Lauréat du prix Albert-Londres en 1997, il parcourait le monde pour alimenter les informations de France Télévisions. "En Afghanistan, au Kosovo, au Cambodge, aux États-Unis, rappelle Laurent Delahousse, très ému, lors de l'hommage qui lui rend à l'antenne. Il était une plume, rare, précise, emphatique. Il aimait ce métier, nous poussait toujours vers l'exigence et la rigueur. Que son travail et sa passion pour le journalisme servent d'exemple pour la nouvelle génération. Il était notre confrère, notre ami. Claude avait 55 ans."

Alors que tous ses confrères journalistes lui ont rendu hommage, celui de sa femme, Dominique Lagrou Sempère, journaliste sur TF1, publié sur Twitter le dimanche 1er décembre, reste le plus touchant :"Tu peux être fier", écrit-elle sous les deux captures d'écran postées. On y voit un communiqué de presse adressé par le service de presse de l'Élysée dans lequel Claude Sempère est décrit comme "l'une des hautes figures du grand reportage français", "une grande voix des informations françaises" et "un héritier de l'esprit Cinq colonnes à la une, l'émission qui avait institué le magazine de grands reportages à la télévision française".