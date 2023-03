"C'est mon mari" : Dominique Lagrou-Sempère, à nouveau en couple, ne fera jamais le deuil de Claude

Si elle est aujourd'hui de nouveau en couple avec un homme qu'elle préfère ne pas exposer, Dominique Lagrou-Sempère n'en a pas pour autant fini avec le deuil de son époux, le journaliste Claude Sempère. Régulièrement interrogée à ce sujet, la jolie brune qui va bientôt fêter ses 49 ans parle de ce drame sans tabou malgré la douleur encore présente. Invitée dans l'émission Chez Jordan, sur C8, ce vendredi 17 mars 2023, l'ancienne acolyte de Jean-Pierre Pernaut s'est une nouvelle fois confiée.

Son deuil, Dominique Lagrou-Sempère en a parlé dans un ouvrage intitulé Après l'orage et paru en novembre 2021 aux éditions Flammarion. Mais lorsque Jordan De Luxe lui demande de parler de son ex compagnon, la journaliste le reprend immédiatement. "C'est mon compagnon. C'est mon mari. J'ai toujours son alliance évidemment", a-t-elle précisé d'une voix douce et avec le sourire. C'est d'ailleurs toujours avec cette même expression sur son visage qu'elle révèle qu'elle ne pourra jamais faire son deuil. "On ne fait pas son deuil... J'aime à dire qu'on fait la cuisine, qu'on fait ses courses, qu'on fait l'amour, mais on ne fait pas son deuil, ça veut rien dire. On continue, on vit avec et on s'accommode de la mort dans la vie. (...) Donc voilà, je ne refais pas ma vie, je la continue", a-t-elle expliqué.

Ils m'ont redonné goût à la vie

Il faut dire que chez les Sempère, la mort a frappé beaucoup trop tôt. Lorsque le mari de la journaliste s'éteint des suites d'un cancer des poumons, il n'a que 55 ans. Pourtant, il avait vaincu un précédent cancer, 25 ans avant celui-ci... "Ce cancer on le découvre au hasard d'une radio, de résultats... Vous savez Claude avait déjà eu des cancers... Celui-ci est apparu 25 ans après le précédent. (...) Mais cette fois-ci il n'a pas réussi à le taper...", a-t-elle déploré.

Ensemble, Dominique Lagrou-Sempère et son mari ont eu deux enfants : Mathilda (18 ans) et Esteban (15 ans). C'est d'ailleurs grâce à eux que la journaliste s'est convaincue de refaire sa vie. "C'est eux qui m'ont redonné le goût de la vie. (...) Ce sont mes enfants, mes petits de 10 et 13 ans qui m'ont dit : 'il faut que tu aimes parce que toi cette vie tu ne peux pas la traverser sans aimer'", a-t-elle conclu. Une belle leçon de résilience...