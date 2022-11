Dominique Lagrou-Sempère bouleversante : ses mots poignants pour son défunt mari, Claude Sempère

En 2019, Dominique Lagrou-Sempère perdait son époux Claude Sempère des suites d'une longue maladie. Malgré les mois et les années qui s'écoulent, la journaliste n'oublie pas celui qui restera à jamais son premier amour mais aussi le père de ses deux enfants, prénommés Mathilda et Esteban. De nouveau en couple depuis plus d'un an maintenant, elle continue pourtant d'évoquer son défunt mari très régulièrement, que ce soit pour raviver de simples souvenirs ou pour lui rendre hommage.

En novembre 2021, l'ancienne acolyte de Jean-Pierre Pernaut publiait d'ailleurs un ouvrage intitulé Après l'orage et dans lequel elle relate son deuil particulièrement long et douloureux mais aussi sa nouvelle vie emplie d'amour et de bienveillance. Entourée de ses enfants et de son nouveau compagnon, la journaliste a pu remonter la pente. "Les coups durs donnent des ailes. Depuis, je ne suis ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Quand on vit des choses aussi douloureuses, on découvre ses vraies ressources. (...) Je me sens portée par la force de vie de mes enfants. Ce sont eux qui m'ont encouragée à refaire ma vie et ils ont accueilli mon amoureux très naturellement. Ce dernier veille à ne pas remplacer leur papa", racontait-elle dans les pages du magazine Gala en avril 2022.

Ce mardi 29 novembre 2022 était d'ailleurs un jour très particulier pour la journaliste de 48 ans qui fêtait un bien triste anniversaire. En effet, cela fait aujourd'hui pile trois ans que Claude Sempère est décédé. Avec émotion, la jolie brune lui a rendu hommage via un post sur son compte Twitter.