Dominique Lavanant détruite par une histoire d'amour : "Elle pleurait tout le temps"

En 1976, à la suite d'une enfance difficile marquée par le décès de son papa - mort noyé alors qu'elle n'avait que 2 ans -Dominique Lavanant rejoint la troupe du Splendid pour la pièce de café-théâtre Amours, coquillages et crustacés. Elle se fait vite remarquer et est embauchée pour plusieurs films comme Les Galettes de Pont-Aven aux côtés de Jean-Pierre Marielle, Les Bronzés ou encore Inspecteur la Bavure avec Coluche. En 1988, l'actrice a 44 ans et est l'une des actrices principales de la série Palace. Un succès très vite incontournable sur le petit écran dans lequel Dominique Lavanant tient un rôle phare. Mais l'ascension vers la gloire va s'arrêter soudainement pour l'actrice à cause... d'un homme qui lui a brisé le coeur.

Un chagrin d'amour terrible

Jean-Michel Ribes, le créateur de la série, confiait au magazine Le Point comment l'actrice qui interprète Christiane dans Les Bronzés font du ski - désormais fâchée avec la troupe du Splendid - a raté ce qui aurait pu être le rôle de sa vie à cause d'un chagrin d'amour. "On a commencé à tourner Lady Palace avec Dominique Lavanant. Puis un jour, elle se met à pleurer tout le temps. Elle traversait un chagrin d'amour terrible. Finalement, elle renonce à jouer", confiait-il. Déçu de ne plus pouvoir compter sur Dominique Lavanant, le réalisateur va alors faire appel à une autre jeune femme qu'il avait repérée lors de précédents tournages :Valérie Lemercier.

Elle a eu une célébrité immédiate

Il expliquait : "J'avais repéré dans les petits rôles de figuration une fille formidable que j'avais fait tourner dans un petit téléfilm. Pour faire partie du casting, elle m'avait envoyé une photo d'elle faisant une grimace coupée par un petit ruban déchiré avec son nom et son téléphone. J'ai dit au producteur Christian Fechner : 'Il faut essayer avec cette fille.' Il ne voulait pas au début, mais Valérie Lemercier est finalement devenue Lady Palace. Elle était plutôt réservée, mais complètement zébrée à l'intérieur. Elle a eu une célébrité immédiate. Et son talent lui a permis de continuer loin après." Un destin qui aurait pu être celui de Dominique Lavanant ?