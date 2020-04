Dominique Strauss-Kahn : Confidences inattendues de sa femme Myriam

En octobre 2017, Dominique Strauss-Kahn, 70 ans, se mariait pour la quatrième fois à Marrakech, devenant l'époux de Myriam L'Aouffir, née d'un père marocain et d'une mère française à Rabat, en 1968. Depuis leur union survenue trois ans et demi après l'officialisation de leur romance au Festival de Cannes, le couple ne fait plus parler de lui. En ce 23 avril 2020, en pleine crise sanitaire et confinement, Myriam Strauss-Kahn créée la surprise en accordant une interview au magazine Gala, depuis Marrakech où elle est confinée avec son époux. Ils habitent dans une villa moderne située à l'écart de la ville. Au détour de cet entretien, on apprend que le couple vient récemment d'acquérir un loft à Paris. Pour la première fois, la femme de DSK évoque brièvement leur histoire d'amour.

Ancienne communicante qui a oeuvré au sein du groupe France Télévisions, Myriam Strauss-Khan (52 ans) révèle que leur mariage à Marrakech a été suivi d'une autre cérémonie, à Paris. C'est lors de celle-ci qu'elle a pris le nom de l'ancien directeur du FMI (Fonds monétaire international). "C'était à la mairie du 6e arrondissement de Paris, le 23 janvier 2018. Quelques mois après une grande fête d'union que nous avions célébrée à Marrakech à l'automne 2017", se souvient-elle pour Gala.

Confinée au Maroc, l'épouse de DSK est malheureusement séparée de ses deux garçons âgés de 10 et 20 ans, une situation "pénible". "Je n'ai pu, ni les faire venir ici, ni les rejoindre en France : les lignes aériennes ayant subitement cessé de fonctionner. J'ai tout essayé, mais il était déjà trop tard", regrette-t-elle. Grâce à leur nationalité franco-canadienne, "ils ont réussi à prendre l'un des derniers vols pour Montréal". "Bien que nous communiquions chaque jour, nous ne pouvons savoir quand les retrouvailles auront lieu, et ne pas avoir de perspective n'est pas facile dans ces cas-là", confie-t-elle.

De son côté, DSK suit la crise mondiale de très près. A la tête de la société Parnasse, l'ancien ministre de l'Etat et des Finances conseille de nombreux gouvernements africains (Niger, Togo, Mali, République démocratique du Congo) et d'Asie, dans l'ombre. L'ex-mari d'Anne Sinclair s'est dernièrement fait remarquer avec son analyse du Covid-19 publiée sur Slate.fr.