Dominique Strauss-Khan très bronzé au côté de sa femme dans la nuit de Marrakech

Le monde du cinéma était en ébullition ce 11 novembre 2022 avec la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de Marrakech ! Certains invités ne sont toutefois pas du milieu du 7e art mais sont habités par l'amour des films, comme Dominique Strauss-Kahn, affichant un superbe bronzage. L'ancien ministre français de 73 ans a fait une belle arrivée sur le tapis rouge marocain, accompagné de son épouse Myriam L'Aouffir. Le couple, radieux, a foulé le red carpet, non loin de personnalités telles que Virginie Efira, également venue avec sa moitié, ou encore Tahar Rahim, un des membres du jury.

DSK et son épouse se sont déjà rendus à ce festival qui a été mis en pause en raison du virus de la Covid et qui présente sa nouvelle et 19e édition avec quatorze films analysés avec passion par le jury présidé par le cinéaste italien Paolo Sorrentino. En effet, l'ancien directeur du FMI était présent en 2016 avec sa nouvelle femme, qui succède à Anne Sinclair dans le coeur du célèbre et controversé économiste. Elle connaît très bien le Maroc puisque c'est là que Myriam L'Aouffir est née en 1968, à Rabat, et le couple habite dans ce pays. Dominique Strauss-Kahn a d'ailleurs la nationalité marocaine depuis 2019.

C'est en mai 2013 que le grand public découvre Dominique Strauss-Kahn en homme amoureux sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Il a en effet succombé au charme de celle qui a fait des études supérieures en sciences de l'information et de communication et mené une carrière comme chargée de la presse régionale et internationale puis comme Social Media Manager de la communication numérique du groupe France Télévisions. Depuis, elle a lancé sa société de communication, Daenerys'Com, au Maroc même, où l'ex-homme politique possède lui un somptueux riad.