Diaporama : Dominique Strauss-Khan très bronzé au côté de sa femme dans la nuit de Marrakech

Dominique Strauss-Kahn (DSK) et sa femme Myriam L'Aouffir - Cérémonie d'ouverture du 19ème Festival International du Film de Marrakech © BestImage, Denis Guignebourg

Dominique Strauss-Kahn et Myriam L'Aouffir - Personnalités lors de l'hommage à Paul Verhoeven pendant la 16ème édition du Festival International du Film de Marrakech le 5 décembre 2016 © Philippe Doignon / Bestimage © BestImage

Dominique Strauss-Kahn (DSK) et sa femme Myriam L'Aouffir - Cérémonie d'ouverture du 19ème Festival International du Film de Marrakech le 11 Novembre 2022. © denis Guignebourg / Bestimage © BestImage

Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair à Orly en 2012 © BestImage

Dominique Strauss-Kahn (DSK) et sa femme Myriam L'Aouffir - Cérémonie d'ouverture du 19ème Festival International du Film de Marrakech le 11 Novembre 2022. © Denis Guignebourg/ Bestimage © BestImage

Dominique Strauss-Kahn (DSK) et sa femme Myriam L'Aouffir - Cérémonie d'ouverture du 19ème Festival International du Film de Marrakech le 11 Novembre 2022. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage

12 / 15