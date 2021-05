Dominique Strauss-Kahn remarié : Qui est sa femme Myriam L'Aouffir, son nouveau roc dans la vie ?

De la route vers le succès à une sordide cellule de Rikers Island. En mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, à qui l'on promet alors un destin présidentiel, est arrêté et mis en examen après la plainte déposée contre lui par Nafissatou Diallo dans le cadre de la désormais mythique affaire du Sofitel de New York. Une épreuve que l'homme politique traverse alors avec le soutien de sa femme, la journaliste Anne Sinclair. Mais, une fois la tempête passée, le couple se sépare. Tous deux ont retrouvé l'amour. Elle avec Pierre Nora. Lui est remarié à la discrète Myriam L'Aouffir.

En mai 2013, le grand public découvre Dominique Strauss-Kahn en homme amoureux sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Première sortie officielle pour le couple dont la relation avait fuité l'année d'avant. DSK a succombé aux charmes de Myriam L'Aouffir, née à Rabat au Maroc en 1968 d'un père marocain et d'une mère allemande et arrivée en France en 1985, pour faire des études supérieures en sciences de l'information et de communication.

Celle-ci a longtemps mené une carrière comme chargée de la presse régionale et internationale puis comme Social Media Manager de la communication numérique du groupe France Télévisions. "Je peux confirmer que mes journées débutent à 7h avec la veille et qu'elles ne s'achèvent généralement pas avant 23h, avec un oeil sur les commentaires des internautes devant les programmes qu'ils ont choisi de regarder", disait-elle à l'époque en interview au site Blueboat, pour décrire son métier.

Mais Myriam L'Aouffir est aussi passée par un poste aux relations extérieures de l'Ambassade du Maroc en France avec comme tâche la promotion de la candidature du royaume à l'Exposition internationale de Tanger 2012. C'est lors d'une réception qu'elle a rencontré DSK. Et si elle ne partage pas avec lui le bord politique, elle a été un temps encartée à l'UMP dévoile Le Point, cela n'a pas empêché le coup de foudre... À cela s'ajoute également une présence au sein du monde associatif auprès de AIDES ou Juste pour eux (dont elle est présidente et qui oeuvre pour l'éducation et l'alphabétisation en région rurale). Depuis, elle a lancé sa société de communication, Daenerys'Com, au Maroc. Pays où DSK possède un riad.

Côté vie privée, Myriam L'Aouffir est maman de deux garçons nés de son histoire passée avec le producteur de musique canadien John Cloutier. Un homme qui avait très mal vécu le divorce et la nouvelle histoire de son ex-épouse. "Je m'inquiète parce que mes enfants côtoient DSK, qui, mis en examen pour proxénétisme dans l'affaire du Carlton, n'incarne pas vraiment la rectitude morale à laquelle j'aspire pour eux", confiait-il au Point en 2014. Trois ans plus tard, elle épousait Dominique Strauss-Kahn à Marrakech.