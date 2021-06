Douchka va être grand-mère : sa sublime fille Victoria dévoile son ventre arrondi

Douchka va être grand-mère, et très bientôt ! C'est sur son compte Instagram que la célèbre chanteuse de 57 ans (c'est son anniversaire ce samedi 26 juin !) a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés.

L'ancienne inoubliable égérie de The Walt Disney Company en France a posté le 26 mai dernier une magnifique photo de sa fille Victoria et de son gendre. Sur le cliché, on aperçoit nettement le ventre arrondi de la future maman. En légende, la future grand-mère semble impatiente : "Ma fille chérie Victoria et son mari ! Je serai bientôt là plus heureuse des mamans car je vais enfin la voir, elle attend un heureux événement".