Dounia Coesens (Plus belle la vie) "chamboulée" : les coulisses de son retour émouvant

Ce mardi 5 juillet 2022 est un grand jour pour les fans de Plus belle la vie. France 3 diffuse un nouveau prime événement baptisé "Retrouvailles". L'occasion de notamment retrouver Dounia Coesens, qui avait quitté la série il y a huit ans. Un come-back sur lequel l'interprète de Johanna s'est confiée auprès de Nous Deux.

"J'y étais retournée à l'occasion de courtes intrigues. Mais ça m'a chamboulée de revenir sur les lieux en sachant que tout allait disparaître, alors que j'ai grandi là. C'était émouvant. Ça m'a rendue nostalgique. J'ai conservé des accessoires de Johanna, mon personnage : deux, trois chemises et ses boucles d'oreilles du dernier prime", a tout d'abord confié l'actrice de 33 ans. Dounia Coesens était heureuse de revenir au Mistral pour de nouveau se mettre dans la peau de son personnage mais aussi pour retrouver ses collègues avec lesquels elle a su entretenir une belle complicité. Habitant à Paris, elle voit toujours Ambroise Michel (Rudy Torres) et Cécilia Hornus (Blanche Marci). Mais il y a des acteurs comme Aurélie Vaneck (Ninon Chaumette) qui résident dans le Sud de la France et qu'elle n'avait pas vue "depuis une éternité". "C'était donc encore plus touchant et joyeux de la retrouver parce qu'on s'était perdues de vue", a-t-elle précisé.

Dounia Coesens a aussi parlé des liens très forts qu'elle entretient avec Marwan Berreni (Abdel Fedala), l'un de ses meilleurs amis, Elodie Varlet (Estelle Cantorel), Joakim Latzko (Gabriel Riva) et Laurent Kérusoré (Thomas Marci). "Je suis arrivée dans cette série quand j'avais 15 ans. J'ai grandi avec tous les gens qui y travaillaient, c'est ma deuxième famille. J'y ai construit mon univers amical. (...) Cette série m'a permis de me construire à plein de niveaux", a-t-elle déclaré.

Elle avait donc le coeur lourd en apprenant que la série allait tirer sa révérence à la fin de l'année. "Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je ne tournais plus dedans, ça a donc été moins pesant pour moi que pour ceux qui y jouent encore. Mais c'est comme si on m'avait dit qu'on allait détruire ma maison d'enfance, un endroit où j'ai énormément de souvenirs et que je ne reverrai jamais", a-t-elle confié. Elle a une grosse pensée mais aussi beaucoup d'inquiétudes pour les techniciens de la série ou ses amis qui se sont installés à Marseille, car le travail y est plus rare.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Nous deux du 5 juillet 2022.