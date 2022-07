Drame sur l'autoroute A11 à Angers : un homme poignarde sa femme et provoque un énorme accident

A l'heure des départs en vacances, un terrible accident a eu lieu sur l'autoroute A11 près d'Angers dans le Maine-et-Loire, a relaté Ouest-France. Il a été provoqué par un individu qui est sorti brusquement d'un véhicule dont il était le conducteur, se faisant ensuite percuter par plusieurs véhicules, parmi lesquels un car avec une quarantaine d'enfants à son bord. Le piéton est mort, il venait de poignarder sa femme dans la voiture dans laquelle il se trouvait avant de s'arrêter.

Sur la route de Paris vers Nantes, le conducteur d'une voiture a poignardé la passagère vers 4 heures du matin, après une dispute. L'homme, âgé de 40 ans, est ensuite descendu de son véhicule et il a été percuté, dans l'autre sens de la circulation, par une voiture. La violence du choc a projeté son corps sur la voie Paris-Nantes et un autocar puis un poids lourd l'ont touché. Il a été retrouvé mort par les secours arrivés sur place. Puis, dans l'automobile de cette personne, les pompiers ont découvert une femme poignardée qu'ils ont transportée en urgence absolue au CHU d'Angers. Deux autres témoins du drame, sous le choc, ont aussi été hospitalisés.

Un tel accident a bien évidemment eu beaucoup de répercussions sur la circulation. Les enfants à bord du car scolaire n'ont pas été touchés, mais il a fallu un autre véhicule pour les évacuer des lieux. "Après l'accident, toute circulation a été interrompue après l'échangeur de Pellouailles-les-Vignes (n°13) en direction d'Angers, le temps d'évacuer les véhicules impliqués. Une file d'automobiles et de poids lourds d'un kilomètre a ainsi été immobilisée de 4h30 à 6 heures !", précise Ouest-France. Il faudra attendre 8h30 pour que la circulation soit totalement rétablie sur la zone.

"Nous avons été prévenus dans la nuit qu'un homme avait porté des coups à sa femme, qui a été blessée à la tête et saignait", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, confirmant l'information de Ouest-France. "Il a ensuite décidé de se tuer, est descendu de la voiture et a traversé la chaussée où il a été percuté par des véhicules légers et un poids lourd", a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte pour violences avec arme par conjoint. "La femme a été hospitalisée, elle doit être opérée. Ses jours ne sont pas en danger", a précisé le procureur.