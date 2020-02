Drew Carey en deuil: son ex-fiancée Amie Harwick assassinée dans son appartement

Samedi 15 février 2020, le docteur Amie Harwick (38 ans) a été tué dans sa maison dans le quartier d'Hollywood Hills. C'était l'ex-fiancée de Drew Carey, l'acteur et présentateur de télévision américain.

Amie Harwick, sexologue reconnue, a été poussée de son balcon, au troisième étage. Elle a été retrouvée inconsciente au pied de son immeuble, avec de multiples blessures dues à la chute. Elle a succombé une fois arrivée à l'hôpital.

C'est la colocataire d'Amie Harwick qui a donné l'alerte, en criant dans les rues du quartier, le samedi matin. Elle a dit à la police qu'il y avait eu une agression dans leur appartement. La police a confirmé que des traces de lutte avaient été retrouvées dans l'appartement. Les images de surveillance ont identifié un homme vêtu de noir. Le samedi après-midi, Gareth Pursehouse, l'ex de la victime, était arrêté.

Amie Harwick avait pourtant demandé une ordonnance restrictive contre son ex-petit ami, qui avait pris fin seulement deux semaines plus tôt.

Drew Carey s'est exprimé sur cette lourde perte. "Amie et moi avons partagé un amour que les gens devraient s'estimer heureux de connaître un jour dans leur vie. C'était une force positive dans ce monde, une femme infatigable, une championne et un quelqu'un de passionné par son travail de thérapeute. Je suis submergé par le chagrin, a-t-il déclaré à Us Weekly, je vous remercie par avance de respecter ma douleur et celle des proches d'Amie durant cette période tragique."

Drew Carey et Amie Harwick ont été en couple en 2017 et s'étaient fiancés en 2018. Hélas, ils se sont séparés un an plus tard.