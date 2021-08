Duncan James (Blue) défiguré par le botox : "C'est terrible..."

Il ne faut jamais passer à la télévision juste après s'être fait injecté du botox

Philosophe, Duncan James a tiré une leçon de cette mésaventure. "Si j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais passer à la télévision juste après s'être fait injecté du botox, a-t-il précisé. Le harcèlement en ligne est vraiment quelque chose de dégoûtant. Je pense, personnellement, qu'il devrait y avoir davantage de vérification quand un compte est créé sur un réseau social." Le chanteur et comédien est connu du grand public depuis qu'il a intégré le groupe Blue en 2001, auprès de Simon Webbe, Antony Costa et Lee Ryan. Il est constamment scruté, de la tête au pied, depuis maintenant vingt ans.

Côté carrière, après des moments difficiles, il a d'ailleurs pensé à célébrer l'anniversaire de sa formation musicale... mais la pandémie l'en a empêché. "Lee vit en Espagne en ce moment et il vient d'avoir un bébé. Simon a aussi eu un bébé, a expliqué Duncan James. Il y a eu une sorte de baby boom chez les Blue dernièrement ! Et puis, tenter de nous réunir s'est avéré impossible, malheureusement. Alors on ne peut qu'attendre de voir ce qui va se passer." L'espoir reste donc permis...