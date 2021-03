Dylan Thiry (Koh-Lanta) : Le buzz de ses mocassins Gucci, un coup monté...

En 2017, le destin de Dylan Thiry a basculé. Le jeune blond au physique d'Apollon passe de parfait inconnu à star de Koh-Lanta... et surtout des réseaux sociaux. Nos confrères du magazine GQ, en kiosques ce mardi 30 mars 2021, se souviennent des débuts de l'aventurier, en mocassins Gucci dans la jungle du Cambodge. Un coup monté, comme l'assume carrément Dylan Thiry aujourd'hui.

Son profil – et ses photos de mannequin amateur sur Facebook, surtout – a tapé dans l'oeil d'une casteuse. Elle lui propose d'intégrer Les Princes de l'amour comme prétendant. Une émission de dating, très peu pour lui ! Dylan Thiry aspirait à l'époque à intégrer la Légion étrangère. Mais il reste un candidat intéressant pour d'autres programmes, comme Koh-Lanta par exemple. Et ce n'est pas uniquement pour la survie et le côté sportif que le jeune luxembourgeois accepte de tenter l'aventure...

Dès le premier épisode, à l'issue duquel il a d'ailleurs été éliminé, Dylan Thiry marque les esprits. Il faut dire qu'il débarque en pleine jungle cambodgienne... en mocassins Gucci ! Les souliers à boucle dorée, aujourd'hui vendus au prix de 650 euros sur le site officiel de la maison de luxe italienne, ne sont clairement pas adaptés à Koh-Lanta. Mais l'apprenti Robinson le savait, ça. "Je ne voulais pas être un candidat perdu parmi les autres. Il fallait que je marque les esprits", confie-t-il à GQ. Et d'avouer alors : "Le coup des mocassins, c'était préparé. Après ça, toutes les émissions m'ont contacté."

Dylan Thiry en mocassins Gucci dans Koh-Lanta, un coup de génie

Rappelons que son arrivée fracassante en mocassin dans l'archipel de Koh Rong avait tellement fait le buzz qu'il avait raconté avoir été contacté par Gucci pour un partenariat. Un mensonge gros comme une maison... mais qui n'est pas passé. "Nous n'avons établi aucun contact ni formulé aucune offre", avait assuré la marque, précisant que le jeune Dylan Thiry ne correspondait pas à l'image véhiculée par la maison.

Les moqueries et autres tacles sur les réseaux sociaux en valaient la peine : Dylan Thiry a depuis été vu dans Les Princes et les princesses de l'amour (saison 6, en 2019), La Bataille des couples (saison 2, en 2019) puis La Villa des coeurs brisés actuellement en diffusion. Comme l'explique Nathalie Nadaud-Albertini, sociologue et spécialiste de ce genre audiovisuel, "aujourd'hui, l'émission de télévision n'est plus qu'un élément de parcours pour les candidats car ils ont en tête l'idée que l'on peut faire carrière dans ce milieu. Alors, dès les castings, ils se posent la question du personnage qu'ils vont incarner et le jouer à fond". Un mécanisme bien rodé que Dylan Thiry a su appréhender...