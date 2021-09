Eduardo Camavinga généreux : le nouveau joueur du Real Madrid tient une très belle promesse

C'était l'un des transferts surprises du dernier mercato d'été. Alors qu'on le voyait plutôt partir en direction du Paris Saint-Germain ou de l'Angleterre, Eduardo Camavinga s'est finalement envolé en direction de l'Espagne et du mythique Real Madrid. Le jeune international français de 18 ans découvre donc le très haut niveau européen à son jeune âge et cela ne semble pas vraiment l'effrayer puisqu'il a déjà réussi des débuts prometteurs. Désormais aux côtés de Karim Benzema dans la capitale espagnole, le milieu de terrain a quitté la Bretagne et son club formateur du Stade Rennais.

Une étape symbolique et lourde de sens pour le footballeur qu'il a décidé de marquer par un geste fort. Comme le révélait Ouest-France il y a quelques semaines, Eduardo Camavinga avait promis d'offrir à tous les employés de son ancien club un maillot du Real Madrid floqué à son nom. Après l'attente, l'officialisation vient tout juste d'arriver et elle est signée du joueur lui-même sur son compte Instagram. Déjà suivi par 1,7 million d'abonnés, le jeune homme a publié, dans sa story, trois photos qui montrent les salariés du club breton visiblement tous heureux avec leur cadeau sur les épaules.

Sur la première photo, on peut voir de nombreux employés du club vêtus du maillot du Real Madrid. Une partie d'entre eux montre le flocage Camavinga et le numéro du joueur, le 25. Le nouveau Madrilène y a ajouté deux coeurs, un rouge et un noir, les deux couleurs emblématiques du club breton. Sur les deux autres clichés postés par le joueur, on voit également des employés tout sourire poser fièrement avec le maillot de celui qui fait leur fierté. En tout, Eduardo Camavinga a offert 166 maillots aux salariés de son ancien club !

Un très beau geste de la part du jeune milieu de terrain français, qui montre qu'au-delà de son talent, il a également un grand coeur.