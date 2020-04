Églantine Éméyé séparée de son fils handicapé : photo pour exprimer son manque

Le confinement est une épreuve difficile pour églantine Éméyé. À son grand regret, l'ancienne animatrice de Qui prendra la suite ? (France 3) est séparée de son fils Samy. Âgé de 14 ans, l'adolescent est polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC lorsqu'il n'était qu'un bébé. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et est hémiplégique du côté gauche. Une situation qui le contraint aujourd'hui à être placé dans un centre spécialisé où les visites sont interdites. La mère et son fils ne sont d'ailleurs pas près de se retrouver de sitôt au vu des dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Lundi soir, le président a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai prochain, soit dans quatre semaines.

Très affectée par la nouvelle, Églantine Éméyé s'est réfugiée dans ses souvenirs photo ce mardi 14 avril 2020. Elle y a déniché un cliché de Samy en train de sereinement profiter d'un bain. Le coeur lourd face à cette image, elle inscrit en légende : "Miss you... Un mois et demi déjà. Courage mon amour. Il va falloir tenir encore un moment. Pas mal de dodos. J'arrête de te faire le décompte. On va plutôt compter les battements de coeurs que je t'envoie. #confinementloindetoi." Un message plein de tendresse auquel les internautes se sont empressés de réagir en commentaires, lui souhaitant beaucoup de courage pendant cette période incertaine.

Le 3 avril dernier, Églantine Éméyé s'estimait toutefois chanceuse de sa situation à l'occasion de la Journée internationale de l'autisme. Et pour cause, Samy est suivi avec soin quand d'autres familles sont en confinement avec des cas lourds d'autisme. Un dernier point que la jolie brune avait alors voulu souligner, apportant des solutions pour alléger le quotidien de ces familles. "Vous avez un jardin ? Vous connaissez près de chez vous une famille avec autisme ? Restez dans votre maison et offrez-leur l'accès à votre jardin le temps qu'ils se défoulent un peu", proposait-elle sur Twitter.