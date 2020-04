Eglantine Eméyé : Confinée sans son fils handicapé, elle livre un message fort

Eglantine Éméyé est une maman dévouée ! Voilà quatorze ans qu'elle élève du mieux qu'elle peut son fils Samy. Le jeune garçon est polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC lorsqu'il n'était qu'un bébé. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et est hémiplégique du côté gauche. Une situation responsable de longues années de souffrance pour l'ancienne animatrice de Qui prendra la suite ? (France 3).

Et la période actuelle de confinement pour cause de coronavirus n'est pas pour arranger ses affaires. D'autant plus que le jeune Samy âgé de 14 ans ne peut vivre avec sa mère. "C'est impossible. Il a des troubles autistiques beaucoup trop sévères. [...] Mon fils a besoin, comme pas mal d'autistes sévères, d'un cadre assez fixe et régulier", déclarait-elle en novembre 2019. De ce fait, Samy se retrouve confiné dans un centre spécialisé où sa famille ne peut même pas lui rendre visite. C'est ce qu'a confié Eglantine Eméyé en répondant à une question d'un internaute il y a déjà deux semaines : "Je devais y être ce matin : interdiction d'entrer. Ils sont en confinement total depuis samedi."

Ce n'est pas toujours facile

La jolie brune est toutefois reconnaissante de la chance qu'elle a de pouvoir faire suivre son fils quand d'autres familles sont en confinement avec des cas lourds d'autisme. Jeudi 2 avril 2020 était d'ailleurs la journée internationale de l'autisme, l'occasion pour elle d'adresser un message de soutien sur sa page Instagram. "Je sais qu'on a beaucoup de gens à qui penser aujourd'hui, les malades, le personnel soignant, les caissières, les routiers, beaucoup de monde à qui on peut dire merci. Mais je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour toutes ces familles qui ont leur enfant autiste à domicile. Ce n'est pas toujours facile, c'est encore plus difficile si l'on vit dans un appartement. Il faut les soutenir", a-t-elle demandé.

Sur Twitter, elle a même entrepris de proposer des solutions pour alléger le quotidien de ces familles. "Vous avez un jardin ? Vous connaissez près de chez vous une famille avec autisme ? Restez dans votre maison et offrez leur l'accès à votre jardin le temps qu'ils se défoulent un peu", lit-on sur la plateforme. A bon entendeur !