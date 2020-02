Elijah Wood papa pour la première fois à 39 ans

Elijah Wood (39 ans) est papa pour la première fois ! C'est le site US Weekly qui a révélé que sa compagne Mette-Marie avait donné naissance à leur premier enfant sans toutefois révéler le sexe du bébé. Celui qui interprète Frodon dans la saga Le Seigneur des anneaux est en couple avec la productrice d'origine danoise depuis 2017. Le couple a officialisé leur romance en 2018 lorsqu'ils sont apparus pour la première ensemble et main dans la main lors du défilé Rodarte.

Travaillant tous les deux dans l'industrie du cinéma, Elijah et Mette-Marie s'étaient rencontrés pendant le tournage du film I Don't Feel at Home in This World Anymore. L'acteur y interprétait le premier rôle (Tony) dans ce long-métrage réalisé par Macon Blair. La productrice a réalisé quelques années plus tard le film Come To Daddy dans lequel Elijah jouait l'un des rôles principaux en interprétant le personnage de Norval.

Interviewé par ContactMusic.com en décembre 2011, Elijah avait commencé à faire part de ses envies de paternité en déclarant : "Je veux me marier et avoir des enfants. Je ne sais pas encore comment et quand cela va se produire pour moi pour le moment (...) J'adorerais avoir une famille un jour. J'ai beaucoup d'amis qui ont des familles et c'est un moment de ma vie que j'attends avec impatience."

Avant de rencontrer Mette-Marie, Elijah a été en couple avec l'actrice Pamela Racine (de 2005 à 2010) puis avec l'actrice Kerry Bische. De son côté, Mette-Marie a été mariée avec le producteur E.L. Katz de 2011 à 2017.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !