Elise Lucet : De quoi est mort son mari Martin Bourgeois ?

Ce jeudi 6 janvier 2022, Élise Lucet est de retour à l'antenne à l'occasion d'un nouveau numéro d'Enquête exclusive sur France 2. Une émission pour laquelle elle n'hésite pas à percer au grand jour les secrets de tous. Mais lorsqu'il s'agit de sa propre vie, la journaliste d'investigation réputée de 58 ans se veut beaucoup plus discrète. On sait toutefois qu'elle a eu une petite fille prénommée Rose et née en 2007, seulement un an après avoir épousé Martin Bourgeois, un antiquaire de cinq ans son cadet pour lequel elle avait eu le coup de foudre.

Malheureusement, la lune de miel a été trop courte car en mars 2011, Martin Bourgeois est décédé à seulement 43 ans. Il se battait dans l'intimité contre une leucémie et a succombé à cette maladie, laissant sa femme endeuillée et leur enfant, 4 ans à l'époque.

Malgré la douleur, Élise Lucet a toujours gardé son professionnalisme, cachant même sa peine. Elle avait par exemple gardé les commandes du JT de 13H de France 2 qu'elle a présenté pendant onze ans jusqu'en 2016. Après cette tragédie, elle s'était tout de même fendue d'un message personnel à l'antenne, à l'égard des téléspectateurs qui ont été d'un grand soutien pendant cette période difficile. "Je tenais vrai­­ment à remer­­cier person­­nel­­le­­ment tous ceux d'entre vous qui m'ont envoyé un message de soutien. Ça a fait chaud au coeur. J'ai eu le senti­­ment d'avoir une très très grande famille tout à coup", avait-elle déclaré.

Il y a une construction personnelle

Ses confidences sur la disparition de son mari sont rares. "Quand on a vécu ce genre de choses, on n'a plus peur de grand-chose. Après, il y a une construction personnelle. Je me sens à nouveau une grande liberté. Peut-être que c'est la maturité, peut-être que je commence à ressembler à moi-même et à n'avoir pas peur de montrer qui je suis", expliquait-elle pour Gala en 2015.

Une pensée qu'elle précisait ensuite dans les pages du Monde en 2018 : "Une telle perte, il y a ceux qui l'ont vécue et ceux qui ne l'ont pas vécue. On se reconnaît entre nous. D'un côté, ça enlève une insouciance, mais ça en recrée une autre. Vous comprenez mieux ce qui vous remplit, ce qui vous intéresse. Je n'ai pas envie de barguigner, je sais que ça peut s'arrêter demain."