Elizabeth Banks ose le giga décolleté pour réunir ses Charlie's Angels

Attendu dans les salles américaines le 15 novembre - mais seulement le 25 décembre en France - Charlie's Angels s'est offert une avant-première glamour et sexy le 11 novembre, à Los Angeles. Une soirée organisée au Westwood Regency Theater dans le quartier de Westwood. Le red carpet a pu compter sur un parterre de stars.

On a ainsi pu voir la réalisatrice du film, Elizabeth Banks. La star de 45 ans, qui joue également dans le long-métrage, a pris la pose pour les photographes dans une tenue incendiaire signée David Koma : un ensemble composé d'une longue jupe argentée et d'un haut noir très échancré sur la poitrine. Personne ne pouvait rater ce décolleté qui a éclipsé tous les autres invités.

Elle a notamment posé avec ses complices de Charlie's Angels, Kristen Stewart vêtue d'une tenue de chez Germanier, Naomi Scott superbe en Givenchy et Ella Balinska en Vera Wang. Quant à Laverne Cox, qui fait un cameo dans le film, elle est apparue dans une tenue noire tout en transparence de chez Hakan Akkaya.

Citons aussi la présence sur le tapis rouge de Lindsey Vonn, Maddie Ziegler, Patrick Stewart, Alyson Stone ou encore Chaka Khan...

L'histoire : "Les Charlie's Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L'agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l'international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie's Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley."

Thomas Montet