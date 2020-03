Élodie Gossuin, sa photo "dossier" d'il y a vingt ans : "Passion fer à friser"

Élodie Gossuin a fêté un anniversaire assez particulier, mardi 10 mars 2020. À cette occasion, la belle blonde de 39 ans a posté une photo "dossier" sur Instagram.

Il y a vingt ans, la femme de Bertrand Lacherie recevait son premier titre de reine de beauté. En 2000, elle a en effet été élue reine du Muguet, à Compiègne. Afin de marquer le coup, Élodie Gossuin n'a pas hésité à dévoiler des photos datant de cette époque. Sur la première, on la découvre en train de saluer la foule, souriante. Elle était vêtue d'une robe blanche dos nu et portait son écharpe fraîchement reçue. Sur la seconde, c'est en compagnie de ses deux dauphines qu'on peut l'admirer, toujours aussi radieuse.

Élodie était consciente que sa publication risquait de faire réagir, car, sans surprise, elle a bien changé en vingt ans. "#Dossier. Merci du fond du coeur à ceux qui ont écrit ce conte de fées en ce 10 mars 2000. Doux bisous à mes demoiselles d'honneur, Mélanie et Cynthia, souvenirs éternels", a-t-elle tout d'abord écrit en légende de son diaporama. Elle a ensuite fait référence à ses belles boucles et à ses sourcils (trop) épilés : "Ne pas se moquer ni des anglaises too much, ni des sourcils too fins#PassionFerÀFriser #PassionPinceÀÉpiler." Fort heureusement, la maman de Jules et Rose (12 ans) et Joséphine et Léonard (6 ans) n'a eu droit qu'à de beaux compliments de la part de ses abonnés.