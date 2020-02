Élodie Gossuin maman heureuse : nouveau tatouage pour honorer ses quatre enfants

Élodie Gossuin a beau avoir été sacrée plus belle femme de France en 2001, puis s'être démenée pour s'imposer dans le paysage audiovisuel, sa plus grande fierté reste à coup sûr sa famille. Mariée depuis treize ans à Bertrand Lacherie, la jolie blonde de 39 ans a accueilli avec lui quatre enfants, Rose et Jules (11 ans), Léonard et Joséphine (5 ans), deux paires de jumeaux. Déjà très fusionnelle avec eux, l'animatrice de 6Ter a voulu leur faire honneur à travers un nouveau tatouage.

Sur Instagram mardi 18 février 2020, Élodie Gossuin s'est donc rendue chez un professionnel à Compiègne en Picardie. Après avoir proposé à ses followers de deviner ce qu'elle avait décidé de se faire tatouer et après avoir reçu des propositions loufoques comme "Geneviève", "une licorne" ou encore "un parasol", l'ancienne Miss a révélé qu'il s'agissait tout simplement des initiales de ses enfants. Et plus précisément des initiales intégrées au dessin d'une rose sur son poignet gauche. "Par eux, pour eux et avec eux #HappyMaman", a-t-elle annoté, satisfaite, en dévoilant le résultat final.

Voilà une jolie manière pour Élodie Gossuin d'avoir toujours une pensée pour ses petits, surtout lorsque son emploi du temps très chargé l'empêche de passer du bon temps à leurs côtés. Dans le Podcast Parents d'abord de Télé Loisirs dont elle était l'invitée, elle évoquait sa difficulté à concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille au quotidien. "Je ne suis jamais là pour emmener mes enfants à l'école, je me sens très souvent coupable et me remets très souvent en question. Très souvent, j'ai envie de changer de vie et de déménager... Il m'est arrivé plein de fois de craquer", confiait-elle en toute honnêteté.