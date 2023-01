Elodie (Mariés au premier regard) recasée depuis des mois avec un mystérieux brun, elle a vite oublié Joachim

Pendant un peu plus de deux ans, Elodie et Joachim ont formé un couple parfait. Après leur coup de coeur dans la saison 4 de Mariés au premier regard diffusée en 2020, ils avaient en effet décidé de rester unis et avaient tout pour rester ensemble très longtemps. Pourtant, c'est bien leur rupture qu'ils ont fini par annoncer à l'automne 2022. Souvent questionnée sur Joachim, la jolie Elodie n'avait eu d'autre choix que d'officialiser leur séparation. "Séparée depuis fin août, bientôt divorcée, envie d'avancer. Je suis consciente que vous me connaissez sous 'Elodie mapr', mais je ne suis PAS QUE CA. La preuve en est, je suis encore là (virtuellement et physiquement). Alors je ne vous demande pas d'oublier ma belle histoire d'amour, mais de ne plus m'en parler s'il vous plaît. Cette histoire fait partie de mon passé. Je pense au présent et à l'avenir désormais", déclarait-elle.

Son avenir, Elodie le voit désormais avec un autre. C'est ce qu'elle a eu le plaisir de confirmer sur Instagram mardi 3 janvier. A travers une vidéo prise lors de son dernier voyage au ski, l'ex-candidate de M6 s'est affichée avec son nouveau chéri qui la comble au quotidien. "Mon bonheur... C'est ton rire qui m'a fait tomber. Et c'est parce que tu m'as fait rire que je me suis relevée", a-t-elle cité d'Alex Bocat pour légender sa publication. Et grâce aux hashtags qu'elle a ajouté, on comprend qu'Elodie est en couple avec ce mystérieux brun à la barbe bien fournie depuis déjà 3 mois.

En story, elle a promis de répondre aux questions de ses abonnés et l'un d'entre eux s'est notamment demandé comment se prénommait l'élu de son coeur. Mais Elodie a souhaité rester discrète à ce sujet, ne révélant que le surnom qu'elle lui avait attribué, à savoir "Chouki", depuis qu'il l'appelle Chouquette.